 

В Тбилиси раскритиковали европейских посредников за уступки партии Саакашвили

19.04.2021, 9:58, Новости дня
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Правящая «Грузинская мечта» выразила недоумения новыми предложениями главы Евросовета Шарля Мишеля по урегулированию политического кризиса в Грузии, которые фактически допускают вмешательство политиков в судебную власть и проведение внеочередных выборов в парламент в будущем году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что этой партией, в отличие от оппозиции, уже подписан предыдущий документ Шарля Мишеля, в котором «ничего не говорилось о привязке проводимых в этом году местных выборов к возможности внеочередных парламентских – 2022».

Он сказал, что правящая партия сама пообещала начать дискуссию о внеочередных выборах в парламент, если не наберет на местных 40% голосов, а теперь Шарль Мишель предлагает провести выборы в 2022 году, если «ГМ» не получит осенью этого 43%.

«Мы узнаем о новых предложениях (главы Евросовета) экспромтом. Как-то неудобно сейчас вести торг о нескольких процентах. Это неприемлемо для нас. Медиаторы должны предложить оппозиции уже подписанный нами документ», – сказал Ираклий Кадагишвили.

Аналитик Леван Николеишвили, экс-глава генштаба Грузии, сказал, что «видимо, медиаторам придется менять документ до тех пор, пока он не понравится (партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) «Единое национальное движение».

«Кроме того, как я помню, в демократических странах суд независим, а нам предлагают освободить осужденных по линии партии. Что-то не припомню, чтобы это было приемлемой формой в Европе или США», – сообщил он.

В марте два раунда переговоров в Грузии провел спецпред главы Евросовета Кристин Даниэльссон. Оппозиция их провалила, а «Грузинская мечта» в одностороннем порядке уже подписала предложения по выходу из кризиса, сформулированные медиаторами. После этого посредники продолжили консультации с оппозицией и внесли поправки, которые устраивают оппозиционеров, в частности, об амнистии для лидера антироссийских протестов в Тбилиси в 2019 году Никанора Мелия, штурмовавшем парламент

В парламенте Грузии 150 мандатов. По итогам прошлогодних выборов, признанных ОБСЕ и другими компетентными международными институтами, «ГМ» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий – 60. В парламент пока вошли две из них (в целом шесть мандатов). В понедельник, возможно, в парламент войдет и партия «Гирча» («Шишка») – три мандата.



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