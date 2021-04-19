Россияне назвали самые «грамотные» профессии

Россияне считают, что учителя, юристы и журналисты соблюдают правила русского языка лучше, чем представители других профессий, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Наиболее грамотными, по мнению россиян, являются учителя (70%). Более половины опрошенных (52%) считают, что самыми осведомленными в грамматике и правописании являются юристы, немного меньше респондентов уверены в компетентности журналистов (44%)», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Далее в рейтинге грамотности – врачи (42%), инженеры (32%) и экономисты (29%). В свою очередь 23% опрошенных считают, что правила русского языка лучше других соблюдают работники IT-сферы, 20% респондентов уверены в лингвистических навыках банковских сотрудников, а 17% – госслужащих.

Следующие позиции в рейтинге заняли актеры (8% опрошенных) и полицейские (5%). Замыкают рейтинг грамотности сотрудники сферы общественного питания, продавцы-консультанты, водители и сотрудники коммунальных служб (по 2%), а также блогеры (3%).

Исследование проводилось в марте текущего года, холдинг измерял отношение россиян к уровню грамотности разных профессий. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах страны.

Напомним, в декабре эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс» выяснили, что врачи, IT-специалисты и продавцы, быстро осваивающие новые навыки, станут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в 2021 году.