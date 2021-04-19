Накануне акции оппозиции соратник Навального Милов уехал из России

Соратник Алексея Навального Владимир Милов провел на «Навальный Live» эфир вместе с Леонидом Волковым и рассказал, что накануне акции оппозиции уехал из РФ в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.

«Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы», – отметил Милов, слова которого приводит телеканал «Дождь».

Он добавил, что сейчас занимается международными связями и добивается усиления международного давления на власти России.

Отметим, что глава штабов Алексея Навального Леонид Волков уехал из страны в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В начале апреля Волков опроверг сообщения о своем скором возвращении в Россию.

В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.