 

Кому повысят пенсии в России с 1 мая

19.04.2021, 9:56, Разное
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Предстоит ряд изменений, касающихся почти всех пенсионеров. Из-за майских выходных график получения соцвыплат будет другим. Тем, кому положена пенсия в России в первых числах месяца, начислят ее раньше — до 30 апреля. Тем, кто получает ее с 8-го по 10-е число, деньги будут переведены с 4 по 7 мая.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату ко Дню Победы. В этом году она будет составлять десять тысяч рублей.

Есть и региональные доплаты. Они составляют от двух до 25 тысяч рублей. Эти деньги положены ветеранам, блокадникам и труженикам тыла, сообщает Life.ru.

Также с первого дня мая пересчитают доплаты к пенсиям в России членам летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации. Помимо этого пересчитают доплату
гражданам, которые трудились в отдельных категориях угольной промышленности.

Как писали “Дни.ру”, на сегодняшний день средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Напомним, в августе прошлого года были выявлены нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Их занижали по разным причинам. Выяснилось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.



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