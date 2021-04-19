Какие штрафы ждут дачников в 2021 году

У многих россиян нет возможности вовремя подготовиться к летнему сезону. Одна из проблем, с которой может столкнуться человек, прибывший на дачу после зимы, – это заросший участок. Попытка собрать в ближайшем лесу упавшие стволы или ветки деревьев может обернуться серьезными последствиями. Штрафы для дачников за сбор валежника составят от трех до четырех тысяч рублей.

Гражданам также напомнили о необходимости удаления борщевика. Этот сорняк содержит фуранокумарины – вещества, который при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету, что может привести к сильнейшим ожогам. Убрать борщевик должен собственник земли, на которой он растет. Как правило, это частное лицо или администрация населенного пункта.

Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что дачникам-нарушителям придется оплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Эксперт уточнила, что сумма зависит от “злостности” нарушения. На первый раз могут обязать выплатить небольшой штраф, при повторном случае его размер будет увеличиваться.

Штрафы действуют также для дачников, которые устанавливают слишком высокие заборы. Рекомендуемая высота забора для россиян составляет 1,2 – 1,8 метра. По правилам, ограждение должно быть из сетчатого материала. Если кто-то из соседей пожаловался на высоту забора, то собственнику участка придется отдать государству пять тысяч рублей и демонтировать ограду.

Ранее “Дни.ру” перечислили самые “популярные” штрафы для дачников. Среди них – разведение костра, посадка деревьев рядом с забором и шум на участке. Сколько нарушителям придется отдать, Вы узнаете из этой статьи.