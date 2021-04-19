Российские ученые подтвердили связь уровня интеллекта с активностью мозга

Российские учёные из Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) подтвердили прямую связь между уровнем интеллекта и активностью мозга человека. Данные удалось получить благодаря проведению электроэнцефалографии у добровольцев.

Их попросили пройти тесты на интеллект и в это время регистрировали изменения в активности головного мозга. После тестирования учёные, используя математические расчёты, получили максимально полные данные о мыслительной деятельности человека и его уровне интеллекта. В частности, уровень мышления связан напрямую с мозговой активностью, а та, в свою очередь, говорит об уровне интеллекта человека. Это подтверждает кандидат медицинских наук Инна Фекличева.

Электроэнцефалография представляет из себя исследование головного мозга человека на основе его биоэлектрической активности. В результате учёные могут выявить различные аномалии в работе этого органа, и процедура широко используется в медицине при необходимости проверить работу мозга.

Источник: ria.ru