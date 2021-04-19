Ученые установили, сколько яиц в день можно съесть без вреда для организма

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19.04.2021, 9:50, Разное
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Учёные из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете установили, сколько яиц в день человек может съесть без вреда для своего организма. Оказалось, что всего одно яйцо будет полезной добавкой к рациону.
Исследование проводилось в течение 34 лет, и в нём принимали участие более 215 тыс. добровольцев. Эксперты внимательно изучали их рацион и следили за здоровьем респондентов. Это позволило обнаружить закономерность между употреблением в пищу яиц и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В частности, риск развития болезней существенно возрастал, если человек употреблял в пищу больше одного яйца в день. При этом специалисты отметили, что завтракать двумя яйцами всё же позволительно, но стоит делать это не чаще двух раз в неделю. В этом случае пользы для организма будет больше, чем вреда.

Подобные заключения косвенно подтверждают данные из азиатских стран. У них существенно ниже количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперты уверены, что на статистку оказывает влияние и рацион граждан, ведь в азиатской кухне если и есть яйца, то они являются лишь ингредиентом, а не отдельным блюдом.

Источник: krasnoyarskmedia.ru



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