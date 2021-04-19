Диетолог Титова назвала опасные продукты питания для сезонных аллергиков

Врач-диетолог Светлана Титова назвала опасные продукты питания для сезонных аллергиков. В период обострения аллергических реакций следует на время отказаться от фастфуда, цитрусовых и шоколада.

Сезонное проявление аллергии (поллиноз) является весьма распространённым заболеванием по всему миру. В это время аллергикам следует как можно внимательнее относиться к питанию, ведь чаще всего именно продукты становятся катализатором для появления неприятных последствий. Это касается в первую очередь фастфуда, в котором присутствует много жира и различных вкусовых добавок. Врач рекомендовала вовсе отказаться от употребления в пищу подобных блюд людям с аллергией, так как эмульгаторы и красители способны накапливаться в организме, что только усугубит течение аллергии.

Похожая ситуация с цитрусовыми. Сами по себе продукты являются сильным аллергеном, и довольно часто люди сталкиваются с аллергией на апельсины или лимоны. В этот список диетолог включила мёд и молоко. Непереносимость лактозы может спровоцировать сильную аллергическую реакцию на фоне поллиноза. Аналогичным свойством обладает и шоколад. Именно поэтому во время сезонной аллергии лучше всего пить как можно больше воды и отказаться от употребления в пищу не натуральных продуктов.

Источник: tvzvezda.ru