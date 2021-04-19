В Японии разработали рецепт бетона без цемента

Некоторые ученые говорят, что наш век следовало бы назвать не железным, а бетонным, так как масса используемого искусственного камня, получаемого из раствора, намного больше, чем всех выпускаемых металлов.

Однако у бетона есть одна проблема. Для него нужен высококачественный цемент, производство которого требует огромных затрат энергии, а также сопровождается значительным загрязнением окружающей среды.

Похоже, японским ученым удалось решить данную проблему. Вместо цемента в раствор они предлагают добавлять спирт. Вторым главным компонентом остается обычный песок. И самое главное, что полученный материал отличается большей устойчивостью к перепадам влажности и температуры.