Ученые рассказали, как восстанавливается тундра после пожаров

Оказалось, что в процессе восстановления тундры после пожаров на больших площадях сопровождается дополнительными выбросами парниковых газов. К такому выводу пришли ученые из нескольких стран, проводившие исследования данного вопроса.

Особенно много таких пожаров за последнее время происходило в Западной Сибири, отмечают эксперты. Результатом стихийного бедствия становилось изменение температуры верхнего слоя почвы. Однако растительность восстанавливалась очень медленно. В течение 44 лет, ан протяжение которых удалось фиксировать состояние пострадавших территорий, ситуация все еще не возвращается в исходную точку.

Лучше всего в таких условиях чувствует себя карликовая береза. Именно этот кустарник начинает занимать выгоревшие участки в первую очередь.