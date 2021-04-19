В Чехии раздавят бульдозером 100 тысяч ампул с вакциной Sputnik V
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На экстренном заседании Совета безопасности властями Чехии было принято решение об утилизации 100 тысяч ампул российской вакцины против коронавируса Sputnik V, ранее закупленной Минздравом.
Поясняя причины такого решения, премьер-министр страны Андрей Бабиш отметил, что имеет данные разведки о поставке в Чехию модификаций нервно-паралитического газа «Новичок» под видом медицинского препарата.
– Спецслужбы доложили, что партия «Новичка» небольшая – от 50 до 200 ампул. Они просто не смогли разобраться в почерке сотрудника ГРУ, но мы не знаем, в каких ампулах точно находится токсическое вещество и кому оно предназначается, не исключено, что мне. Поэтому, чтобы исключить малейшую возможность опасность для здоровья наших граждан, принято решение утилизировать все ампулы с якобы вакциной, – заявил Бабиш.
Процесс утилизации ампул с препаратом будет проходить на полигоне во Врбетице. Для этого будут задействованы бульдозеры. После завершения процедуры территорию оградят и накроют импровизированным саркофагом. Вакцинацию граждан Чехии будут проводить препаратами от Pfizer и Moderna.
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