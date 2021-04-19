Турецкий министр стал добровольцем в испытании COVID-вакцины

По словам Варанка, перед прививкой он прошел общее обследование состояния здоровья, и после первой дозы не имел никаких побочных эффектов, кроме легкой боли в месте укола.

Турецкий министр отметил, что сейчас на разных этапах исследования находятся семь вакцин, разработанных турецкими учеными. Из них только одна – на первой фазе исследований.

Варанк призвал граждан вакцинироваться, а также вступать в ряды волонтеров в рамках исследования вакцин турецкого производства. Он отметил, что для исследований вакцины на второй фазе необходимо будет привлечь 256 добровольцев.

Президент Совета Турции по научно-техническим исследованиям Хасан Мандал рассказал, что в ближайшем будущем начнутся испытания еще одной вакцины, и на нее будет подана заявка, отмечает агентство Anadolu.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Турция находится на седьмом месте в мире по количеству случаев COVID-19 – 4,3 млн. От болезни в стране умерли почти 36 тыс. человек.

14 января в Турции началась кампания по вакцинации граждан. Первоначально их прививали препаратом китайской компании Sinovac, но недавно начали вводить вакцину Pfizer/BioNTech, сообщает Hürriyet Daily News. На сегодняшний день в Турции введено около 20 млн доз вакцины против коронавируса и около 12,1 млн человек получили первую дозу. Обе дозы получили почти 7,8 млн человек.

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