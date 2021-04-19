 

Один из самых больших в мире айсбергов распался на осколки

19.04.2021, 9:08, Новости дня
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A68 откололся от шельфового ледника Ларсон-С на краю Антарктического полуострова и в течение года почти не двигался. Но затем он начал дрейфовать на север с возрастающей скоростью, движимый сильными течениями и ветрами.

Айсберг весом в миллиард тонн и размеров в 6 тыс. км2 двигался к Южной Атлантике в сторону острова Южная Георгия, у которого исчезают многие из крупнейших айсбергов. Оказавшись на местных мелководьях, они постепенно тают, отмечает BBC.

Однако вместо этого А68 под действием волн, теплой воды и высокой температуры воздуха в Атлантике распался на четыре-пять мелких частей, а затем и они тоже раскололись.

Эксперты международной организации USNIC, которая занимается присвоением айсбергам имен и отслеживанием тех, которые несут угрозу судоходству, изучила осколки А68. Чтобы попасть в список вызывающих озабоченность USNIC, айсберг должен иметь либо длинную ось, превышающую 10 морских миль (18,5 км), либо площадь не менее 20 квадратных морских миль (68,5 км2). Ни один из фрагментов A68 сейчас не подходит под эти показатели. Последний крупный фрагмент айсберга, известный как A68a, был измерен в пятницу, 16 апреля, и составлял всего три морские мили на две морские мили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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