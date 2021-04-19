Половина взрослых американцев получили вакцину от COVID-19

Полностью вакцинировались почти 84 млн американцев старше 18 лет (32,5% взрослого населения).

Среди граждан старше 65 лет хотя бы одну дозу вакцины получили 44,3 млн человек (81% пожилого населения США), а полностью привились – 36 млн человек (65,9%).

Всего в Штатах первый укол препаратом от COVID-19 сделали 131,2 млн человек (39,5% всего населения страны), обе дозы получили 84,3 млн человек (25,4%).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США сейчас разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%), однако 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Штаты находятся на первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19 – 31,7 млн. За время эпидемии в стране умерло 567,2 тыс. человек.

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