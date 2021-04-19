Главный инфекционист США считает, что в стране возобновят использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

В интервью каналу NBC, вышедшем 18 апреля, он сказал, что ожидает окончательного решения Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) относительно применения вакцины до 23 апреля.

“Думаю, к пятнице мы узнаем, в каком направлении мы идем. […] По моим оценкам, мы будем продолжать использовать ее в той или иной форме. Я очень сильно сомневаюсь, что они просто запретят ее. Я не думаю, что это произойдет”, – сказал Фаучи.

Он предполагает, что, “скорее всего, будет какое-то предупреждение, или ограничение, или оценка риска”.

CDC рекомендовал приостановить вакцинацию этим препаратом из-за случаев тромбоза у шести женщин в возрасте от 18 до 43 лет. Сгустки крови у них наблюдались в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Всего, по данным центра, в США вакцину Johnson & Johnson получили почти 8 млн человек.

Фаучи подчеркнул, что у миллионов людей, получивших вакцину, не развились побочные эффекты и “это очень редкое событие”.

Контекст:О случаях тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson сообщали и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам 9 апреля начало проверку возможной связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов. 13 апреля компания отложила начало применения своей вакцины в Европе из-за случаев тромбоза.

Препарат Johnson & Johnson – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина против коронавируса, которая требует введения одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение для применения в Канаде и Евросоюзе.

В Johnson & Johnson заявляли, что, по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—