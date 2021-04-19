 

Пушков посоветовал Лондону сэкономить на заходе кораблей в Черное море

19.04.2021, 9:04, Новости дня
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Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал премьеру Великобритании Борису Джонсону воздержаться от намерения отправить в Черное море военные корабли, сэкономив деньги.

Пушков привел результаты опроса издания Daily Express, который показал, что 73% респондентов выступают против действий Лондона, направленных против России, и только 24% поддержали вмешательство Великобритании в ситуацию.

«И это при мощнейшей антироссийской пропаганде! Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины», – написал он в Telegram.

По его словам, это дело бесполезное, так как два корабля ничего не решат. «Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись», – заключил Пушков.

Напомним, СМИ сообщили, что в мае Британия направит два военных корабля в Черное море. Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе.

Ранее директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев сообщил, что заход кораблей Британии в Черное море, который ожидается в мае, является рутинным мероприятием. 



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