Найдены три пропавших в Гималаях российских альпиниста

Пропавшие при восхождении в Гималаях трое российских альпинистов найдены, их доставят в больницу в Катманду, сообщила компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в базовых лагерях.

«Шерпы отследили всех трех пропавших русских на Аннапурне между базовыми лагерями 3 и 4. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В компании отметили, что альпинисты будут направлены в больницу в столицу Непала, Катманду.

Ранее сообщалось, что трое альпинистов – Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев – пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну, высотой 8091 метр – десятую по высоте вершину мира.