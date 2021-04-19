 

В Украине зафиксирован наименьший за последний месяц суточный прирост больных с COVID-19

19.04.2021, 8:14, Новости дня
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“6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2387 человек, летальных случаев – 214, выздоровело 5598 человек”, – написал он.

Последний раз меньший суточный прирост фиксировали 9 марта (6377 случаев).

Сутками ранее, 17 апреля, в стране зафиксировали 10 282 новых случая COVID-19.

По данным Степанова, за 24 часа в Украине провели 27 488 тестирований на коронавирус, 15 811 из них – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской (761) и Харьковской (622) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили уже 1 953 016 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 40 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 1 487 677 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/912217212654608

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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