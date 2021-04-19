Резников заявил, что представители РФ на переговорах в ТКГ “сидят перепуганные”

“Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно”, – сказал министр.

Он отметил, что РФ, если будет заинтересована в переговорах, должна дать субъектность своим представителям.

“Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, – это представитель президента [РФ Владимира] Путина в политических советниках в нормандском формате [замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак]. Там субъектность есть, а в “Минске”, к сожалению, пока этого нет”, – добавил Резников.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в апреле 2021 года говорил, что все участники переговоров в ТКГ “ходят кругами” из-за того, что одной из сторон – России – “критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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