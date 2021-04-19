 

Резников заявил, что представители РФ на переговорах в ТКГ “сидят перепуганные”

19.04.2021, 8:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно”, – сказал министр.

Он отметил, что РФ, если будет заинтересована в переговорах, должна дать субъектность своим представителям. 

“Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, – это представитель президента [РФ Владимира] Путина в политических советниках в нормандском формате [замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак]. Там субъектность есть, а в “Минске”, к сожалению, пока этого нет”, – добавил Резников. 

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи. 
Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля. 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в апреле 2021 года говорил, что все участники переговоров в ТКГ “ходят кругами” из-за того, что одной из сторон – России – “критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / НБУ вводит в обращение памятную монету в честь Амет-Хана Султана

02.12 / Энергетики полностью восстановили электроснабжение на острове Русский

02.09 / Трамп добился отсрочки передачи налоговых деклараций прокурору Манхэттена

01.11 / В Казахстане растет число заболевших COVID-19

21.09 / DE – Иран пообещал США «сокрушительный ответ» за попытку единолично ввести санкции

27.02 / Винник: Отец меня никогда не видел на сцене. Должен был приехать ко мне на концерт и утром умер

08.03 / Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных

16.10 / Кремль обещал реагировать на инициативы Украины по исполнению минских договоренностей

14.09 / «Салли» превращается в ураган и угрожает побережью Мексиканского залива США

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Чем больше законов вы создаете, тем меньше люди их исполняют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика