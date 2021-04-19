Во Франции разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

Авиакатастрофа произошла на поле в Сен-Патю. Источники телеканала проинформировали о четырех погибших.

На местном аэродроме рассказали, что самолет выполнял командный учебно-тренировочный полет.

Борт вылетел из Бове, это в 50 километрах от места крушения.

Ближайшая от места падения взлетно-посадочная полоса находится в 20 км.

Le Parisien пишет, что авиакатастрофа произошла в 50 метрах от дороги и в 100 метрах от жилых домов. Очевидцы рассказали, что самолет не взорвался и не загорелся, но был сильный запах топлива.

Издание выяснило, что на борту находились пилот-инструктор и трое учащихся. Их тела идентифицируют. Подчеркивается, что это важно в связи с тем, что их должны были после завершения полета заменить другая группа обучаемых.

Контекст:Robin DR-400 – французский учебно-тренировочный самолет, используется в авиаклубах. Имеет вместимость до пяти человек (с учетом пилота).

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