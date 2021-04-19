 

Cтаршеклассники избили ученика из-за ссоры с ровесницей в Приморье

19.04.2021, 8:10, Новости дня
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Ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей, полиция проводит проверку, информирует УМВД по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение из городской клинической больницы о том, что в приемный покой доставлен мальчик, которого избили малознакомые ему подростки.

«Установлено, что на уроке у 13-летнего школьника произошел конфликт с одноклассницей. Об этом девочка пожаловалась своему другу-старшекласснику. Спустя несколько дней он совместно со своими приятелями решил отомстить обидчику. Подкараулив семиклассника около школы, подростки нанесли ему телесные повреждения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Полиция проводит проверку. Опрошены ученики, педагоги и родители участников инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности. Также установлено, что одним из нападавших является 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

По данным полиции, инцидент обсудят на общешкольном родительском собрании.

Напомним, в феврале в Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты.



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