 

Москвичей предупредили о снеге

19.04.2021, 8:10, Новости дня
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В центре Европейской РФ в ночь на среду ожидается мокрый снег, а температура воздуха понизится из-за влияния циклона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве температура воздуха 20 апреля понизится до 3-4 градусов, а в Подмосковье – до нуля. Также к среде в центре Европейской РФ ожидаются перепады атмосферного давления, самый большой из них ожидается в Москве, передает РИА «Новости».

По ожиданиям синоптика, уже в четверг, 22 апреля, ожидается потепление, температура воздуха с уходом циклона поднимется до 13-18 градусов.

Вильфанд отметил, что теплый юго-восточный ветер, благодаря которому в центре Европейской РФ ранее установилась теплая погода, сменит холодный северо-восточный ветер. К середине недели, по его словам, по сравнению с прошлой неделей похолодает на десять градусов.

«Небольшие осадки будут постоянно, но они будут насколько небольшими и не повсеместными, что кто-то их заметит, а кто-то нет… В ночь на среду наиболее заметные осадки, и они уже будут не только в виде дождя, но и большая вероятность мокрого снега», – сказал Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что период аномально теплой погоды в Москве завершается, в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду. 



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