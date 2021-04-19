“Непроходняк”. Климкин оценил перспективу запрета россиянам въезда в Евросоюз

“Это “непроходняк”. Многие страны Евросоюза не способны отказаться от российских туристов, да и еще на фоне коронакризиса. А вот запретить въезд всем госслужащим – хорошая идея. Плюс российскими пропагандистам. А “Петров” и “Баширов» не будут травить людей и делать взрывы”, – написал дипломат.

Он считает, что на заседании министров иностранных дел ЕС, которое должно состоятся 19 апреля, такую идею “стоит начать пробивать”.

“Наказывать нужно весь аппарат режима, это сработает”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1425399811140704

Контекст:17 апреля Ильвес выразил мнение, что Евросоюзу следует запретить все визиты россиян в ЕС, кроме вызванных “чрезвычайными семейными обстоятельствами”. Экс-президент Эстонии подчеркнул, что “на карту поставлена безопасность Европы”.

За последний месяц за причастность к шпионажу и другим недружественным действиям российских дипломатов выслали США, Польша, Италия и Болгария.

Из, Чехии, в частности, высылают 18 сотрудников российского посольства, там также объявили в розыск сотрудников ГРУ России, действующих под именами Александр Петров и Руслан Боширов, их считают причастными к взрыву на арсенале, в результате которого погибли два гражданина Чехии. Великобритания заявляла о причастности Петрова и Боширова к отравлению в британском Солсбери экс-разведчика из России Сергея Скрипаля с помощью отравляющего вещества класса “Новичок”.

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