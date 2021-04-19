 

Лена Миро осудила травлю Zivert «то ли за гоу-гоу, то ли за стриптиз»

19.04.2021, 7:16, Новости дня
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Блогер Лена Миро высказалась в поддержку певицы Юлии Зиверт (Zivert), которая подверглась травле из-за того, что раньше, как утверждается, в откровенном виде танцевала в ночном клубе.

Миро заявила, что на российской «эстраде есть два талантливых исполнителя». «Один – Элджей (или тот, кто ему пишет песни). Другая – девушка Юля, выступающая под псевдонимом Зиверт», – пишет Миро в своем блоге.

Она опубликовала распространившиеся по Сети «фотографии молодой девчонки, которая похожа на Зиверт в ранней молодости». При этом Миро отметила, что «не знает, точно ли это Юля», ведь сейчас «любой фотомонтаж можно сделать».

«Однако примем эти фотки на веру – что видим? Салатницы кричат, что это – фуфуфу и стыдно, – сообщила Миро. – Мол, Юля в молодости начинала с ночного клуба. То ли гоу-гоу дэнсила, то ли вообще танцевала настоящий стриптиз».

Миро в таких обсуждениях «видит подтекст»: «Ты талантлива, молода и красива? Значит, быть тебе проституткой, тварь такая!». По словам блогера, «сетевая хейтерша-обывательница не может простить три вещи: ум, красоту, молодость», а «если у человека есть талант, то салатница готова сожрать его живьем». Блогер считает, что «злобные бабы готовы уцепиться за любой намек», чтобы раскритиковать Зиверт, которая «действительно талантливая девушка».

«Допустим, что Зиверт и в самом деле начинала в клубе. Тогда танцевала. Сейчас танцует и еще поет, – предположила она. – С каких это пор гоу-гоу у нас стало неприличным занятием?».

Она осудила людей, которых возмущает «работа в клубе», но не «шесть мужей пенсионерки Лолиты», «райдер Бузовой» или «поющие трусы, отбивающие у законных жен продюсеров». Миро заявила, что ее «тошнит, когда серая толпа ничтожеств пытается опорочить талантливого человека». «Да даже если человек начинает карьеру с самого низа – что в этом плохого?» – сообщила блогер, добавив: «Стыдно, вонючки, стыдно за вас».

Зиверт, которая, по ее словам, «еще не привыкла к сетевой травле», она посоветовала «не расстраиваться, а посмотреть на ситуацию под правильным ракурсом». «И слив, и последовавший за ним хейт со стороны вонючек, доказывают лишь то, что ты молодец», – сообщила блогер.



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