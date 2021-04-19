 

Летевший в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта пилота

19.04.2021, 7:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Boeing 787-800 японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в новосибирском аэропорту из-за случившегося у командира самолета инсульта, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Самолет Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», – сообщил источник ТАСС.

Информация подтверждается данными портала Flightradar. Из них следует, что самолет приземлился в новосибирском аэропорту в 09.55 (05.55 мск).

«В 09.53 (05.53 мск) грузовой Boeing 787-800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная – инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», – сообщили в прокуратуре.

Вылет запланирован через 18 часов. В грузовом самолете летел только экипаж и резервный экипаж, отметили в надзорном ведомстве.

Позднее в пресс-службе авиаузла сообщили, что Boeing 787-800 Dreamliner является пассажирским судном, а не грузовым. Он совершал перегонный перелет, на его борту находились семь членов экипажа.

Напомним, Boeing-757 авиакомпании Monarch, направлявшийся из Манчестера в Луксор (Египет), совершил посадку из-за проблем со здоровьем у пилота.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Госдеп оценил вероятность масштабного конфликта США и Китая

16.04 / Die Welt – благодаря продуманной политике Пекина юань способен стать новой резервной валютой

06.12 / Трамп на первом после выборов митинге снова заявил о фальсификациях в ходе голосования

29.01 / Эксперт рассказал, как в РФ воруют деньги из банкоматов

28.06 / Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео

12.08 / Гривна к евро подешевела до 32,57 грн/€

06.08 / Немецкие экологи подали иск из-за строительства “Северного потока – 2”

18.02 / «Не остаётся других опций» — Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о критическом положении лондонских театров в пандемию

14.03 / Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов

21.01 / Guardian – Трамп стал седьмым президентом США, отказавшимся посетить инаугурацию преемника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика