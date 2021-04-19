Летевший в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта пилота

Boeing 787-800 японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в новосибирском аэропорту из-за случившегося у командира самолета инсульта, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Самолет Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», – сообщил источник ТАСС.

Информация подтверждается данными портала Flightradar. Из них следует, что самолет приземлился в новосибирском аэропорту в 09.55 (05.55 мск).

«В 09.53 (05.53 мск) грузовой Boeing 787-800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная – инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», – сообщили в прокуратуре.

Вылет запланирован через 18 часов. В грузовом самолете летел только экипаж и резервный экипаж, отметили в надзорном ведомстве.

Позднее в пресс-службе авиаузла сообщили, что Boeing 787-800 Dreamliner является пассажирским судном, а не грузовым. Он совершал перегонный перелет, на его борту находились семь членов экипажа.

Напомним, Boeing-757 авиакомпании Monarch, направлявшийся из Манчестера в Луксор (Египет), совершил посадку из-за проблем со здоровьем у пилота.