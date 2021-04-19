Рыбинск. Криминальная хроника с 12 по 18 апреля

19.04.2021, 7:24, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что с ее банковской карты, утраченной ранее при неизвестных обстоятельствах, похищены денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению кражи жителей г. Рыбинска мужчины и женщины 1997 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания. Молодые люди пояснили, что банковская карта была оставлена в банкомате, они забрали ее и использовали для оплаты покупок. Сумма ущерба составила 2700 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Мошенничество

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 80-летняя местная жительница и сообщила о том, что малознакомая женщина завладела денежными средствами, попросив в долг, которые не вернула.

Установлено, что ранее родственники заявительницы пригласили на работу по уходу за пожилым человеком женщину.

Она в течение некоторого времени посещала свою подопечную по месту жительства, а когда взяла у нее в долг 10 тысяч рублей, перестала приходить и отвечать на телефонные звонки.

В результате проведенной проверки участковым уполномоченным полиции установлена подозреваемая жительница г. Рыбинска 1971 г.р., которой даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

в отношении жителя г.Рыбинска 1993 г.р. , который в микрорайоне Волжский управлял автомашиной «ВАЗ 2111» в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от жительницы Вологодской области о том, что днем от кинотеатра на ул. Гагарина совершен угон принадлежащей ей автомашины «Лада Калина».

Сотрудниками ДПС ГИБДД автомобиль был обнаружен, установлена причастность к угону жителя г. Рыбинска 1993 г.р., который после неправомерного завладения чужим транспортным средством, совершил ДТП. Подозреваемым даны признательные показания. Молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что в момент совершения преступления находился в состоянии опьянения.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками полиции раскрыт грабеж

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что поздним вечером в подъезде дома на ул. Ворошилова, неизвестный мужчина открыто похитил у нее сотовый телефон и кошелек с деньгами.

Заявительница оценила причиненный ей ущерб на сумму около 18 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый житель г. Ростова 1991 г.р. которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Подозреваемому судом избрана мера пресечения содержание под стражей. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.