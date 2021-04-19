 

Навальный заявил, что впервые почувствовал себя плохо в Чехии в 2012 году

19.04.2021, 7:06, Разное
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Оппозиционный видеоблогер Алексей Навальный раскрыл детали предыдущих попытках отравить его с помощью боевых отравляющих веществ класса «Новичок», сообщил его адвокат Марк Фейгин.

По словам Навального, впервые симптомы, сходные с отравлением боевым отравляющим веществом, он почувствовал в пражской пивной холодной весной 2012 года.

Блогер с семьёй проводил в Чехии отпуск после успешно проведённых протестов 2011 года на Болотной площади, рассказывает Фейгин. Вечером Навальный с супругой посетили пивную неподалёку от Собора святого Вита, знаменитого на всю Европу своим шпилем и готическими витражами. Там они выпили по несколько кружек чешского пива и отправились в отель. На следующее утро и сам Навальный, и его жена испытывали сильную жажду, головную боль и странные вкусовые ощущения во рту. По мнению блогера, это было первой попыткой ФСБ ликвидировать его с использованием боевых отравляющих веществ класса «Новичок».

– Мой клиент, вспоминая события этого вечера, сказал, что запомнил имя официанта. Она ему показалась забавной, потому что его звали Сашек Новичек. Спустя 7 лет этот же человек появился в эфире Russia Today под именем Александр Петров. Нет никаких сомнений, что ФСБ ещё в 2012 году приняло решение о ликвидации моего подзащитного и не прекращает попыток его убить до сих пор. Я требую, чтобы российские власти соблюдали право Навального на жизнь и перестали насильно кормить его «Новичком» и другими боевыми ядами, – сказал Марк Фейгин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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