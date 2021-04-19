 

В Боткинской больнице впервые в мире провели операцию по трансплантации русского духа

19.04.2021, 7:07, Разное
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Уникальную операцию провели врачи больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге.

Две бригады хирургов-трансплантологов, сменяя друг друга в течение 36 часов, впервые для мировой практики пересадили жителю Санкт-Петербурга русский дух.

– Не буду лукавить, операция шла не так гладко, как планировалось — никто до нас такого не делал, по крайней мере на этой планете, и много приходилось импровизировать на месте, но начатое довели до конца и больному пересадили русский дух.Трансплантат оказался крайне чужеродным для коренного петербуржца, а потому, чтобы не было отторжения, впереди его ждёт терапия по супрессии собственного иммунитета: нужно подавить активность LGBT-клеток, ответственных за специфическую реакцию против всего русского в организме, а также не допустить нарастания титра иммуноглобулинов класса L. L —значит либеральные. Если всё будет хорошо, больной сможет жить полноценной жизнью и даже работать где-нибудь на заводе, — рассказал хирург-трансплантолог Андрей Нечаев.

Аристарх Гельцман, пациент которому провели уникальную операцию, на данный момент чувствует себя хорошо и проходит первые этапы реабилитации. Он уже отошёл от наркоза и готов рассказать журналистам о первых впечатлениях с новым органом:

– Ну, ёпт, проснулся я такой… блевать хотел весь день не столько от мультиков, которые видел, сколько от мысли, что меня зовут Аристарх. Брошу учёбу в ВШЭ, поменяю имя на Сашу и пойду в армию, отдохну там годочек. А так да, годно! Спасибо доктору Андрею Велизаровичу, не обманул. Я себя хоть человеком нормальным чувствую, — рассказал Аристарх Гельцман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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