В Великобритании арестованы звёзды сериала «KGB Spy»

В британском Глазго арестованы актёры Пол Коллинсон и Джеффри Филдс, сыгравшие роль российских шпионов в популярном в начале 2000-х сериале «KGB Spy».

Их депортируют в Чехию по обвинению в причастности к организации взрывов оружейных складов.

Ранее чешский МИД опубликовал фотографии актёров, назвав их организаторами взрывов складов с боеприпасами в Врбетице в 2014 году. После того, как в европейские страны были разосланы ориентировки на подозреваемых, полиция Глазго сообщила об их аресте.

Актёры не оказывали сопротивления и при задержании заявили, что не имеют отношения к случившемуся, хотя в одном из эпизодов 2-го сезона сериала их персонажи Александр Петров и Руслан Боширов действительно участвовали в подобных операциях на территории Чехословакии. В защиту актёров выступили также представители британской интеллигенции, в том числе Бенедикт Кэмбербетч, Евгений Чичваркин и Джоан Роулинг.

– Довольно глупо со стороны Чехии фабриковать уголовное дело, основываясь на телесериале. Все герои и события в «KGB Spy» являются вымышленными и представляют собой гротескную пародию на представления европейцев о том, что русские шпионы якобы постоянно устраивают различные злодейские акции в цивилизованных странах. Естественно, никаких оружейных складов Пол и Джеффри на самом деле не взрывали. Мы надеемся, что пражская полиция разберётся в случившемся и вернёт их на родину, – рассказал продюсер сериала Фишер Чипс.

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