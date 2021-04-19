 

«Бэнкси – это я» – Президент Туркменистана раскрыл личность известного художника

19.04.2021, 7:10, Разное
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Выступая перед студентами Туркменской академии художеств Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что уже много лет рисует под псевдонимом Бэнкси.

– Страсть к живописи появилась у меня в раннем детстве. Ещё на уроках изобразительного искусства в младшей школе меня всегда ставили в пример другим ученикам и называли«новым Айвазовским», но я решил посвятить свою жизнь медицине, а рисовал исключительно для души. Я пробовал разные стили и достаточно быстро завоевал популярность во всём мире. Но, как вы все знаете, я отличаюсь природной скромностью и лишней славы мне не нужно. Сейчас я решил раскрыться перед вами – пускай мой пример вдохновит великий туркменский народ творить, пускай все знают, что лучший художник в мире является сыном Туркменистана, – заявил Бердымухамедов.

В ближайшее время в Ашхабаде пройдёт выставка Бердымухамедова-Бэнкси, на которой будут представлены, в том числе, и новые работы художника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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