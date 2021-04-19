После дипломатического демарша Чехии Роспотребнадзор запретил эксплуатацию чешских трамваев

Отдел надзора за транспортом Роспотребнадзора, собравшись в воскресенье на экстренное совещание, предписал всем транспортным предприятиям России прекратить эксплуатацию трамваев «Татра» чешского завода «ЧКД».

– Вагоны «Татра» отличаются повышенным уровнем шума как снаружи, так и внутри салона. Их моторная тележка оказывает негативное влияние на путь, ускоряя его износ. Неоднократно зафиксирована передача в салонах «Татр» коронавирусной инфекции, в том числе британского штамма. Это создаёт угрозу благополучию граждан Российской Федерации, – говорится в письме, которое разослано всем управлениям электротранспорта страны.

Сейчас в десятках городов России используется около 9 тысяч «Татр». Уже в понедельник, 19 апреля, они не смогут выйти на линию. Таким образом, транспортные системы этих городов будут парализованы, но российских политиков это не пугает.

– Это проверка патриотизма россиян. Чехия полощет доброе имя России, а мы будем покорно ездить на их трамваях? Никогда!, – заявил сенатор Константин Косачёв.

Дмитрий Рогозин сообщил о готовности восстановить производство трамвая КТМ-5 на принадлежащем «Роскосмосу» Усть-Катавском вагоностроительном заводе и до 2032 года полностью заместить выбывшие чешские вагоны.

Москва запросила 34 миллиарда рублей из федерального бюджета на организацию компенсационных автобусных маршрутов. Другие города на помощь центра не рассчитывают и готовятся заменить трамвайные линии сетью пешеходных маршрутов.

Роспотребнадзор отрицает связь запрета с политикой, но сообщает, что, если чешское правительство не одумается, все «Татры» в России будут утилизированы. Вероятно, такая же судьба ждёт электровозы серии «ЧС», используемые РЖД.

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