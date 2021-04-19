 

После дипломатического демарша Чехии Роспотребнадзор запретил эксплуатацию чешских трамваев

19.04.2021, 7:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отдел надзора за транспортом Роспотребнадзора, собравшись в воскресенье на экстренное совещание, предписал всем транспортным предприятиям России прекратить эксплуатацию трамваев «Татра» чешского завода «ЧКД».

– Вагоны «Татра» отличаются повышенным уровнем шума как снаружи, так и внутри салона. Их моторная тележка оказывает негативное влияние на путь, ускоряя его износ. Неоднократно зафиксирована передача в салонах «Татр» коронавирусной инфекции, в том числе британского штамма. Это создаёт угрозу благополучию граждан Российской Федерации, – говорится в письме, которое разослано всем управлениям электротранспорта страны.

Сейчас в десятках городов России используется около 9 тысяч «Татр». Уже в понедельник, 19 апреля, они не смогут выйти на линию. Таким образом, транспортные системы этих городов будут парализованы, но российских политиков это не пугает.

– Это проверка патриотизма россиян. Чехия полощет доброе имя России, а мы будем покорно ездить на их трамваях? Никогда!, – заявил сенатор Константин Косачёв.

Дмитрий Рогозин сообщил о готовности восстановить производство трамвая КТМ-5 на принадлежащем «Роскосмосу» Усть-Катавском вагоностроительном заводе и до 2032 года полностью заместить выбывшие чешские вагоны.

Москва запросила 34 миллиарда рублей из федерального бюджета на организацию компенсационных автобусных маршрутов. Другие города на помощь центра не рассчитывают и готовятся заменить трамвайные линии сетью пешеходных маршрутов.

Роспотребнадзор отрицает связь запрета с политикой, но сообщает, что, если чешское правительство не одумается, все «Татры» в России будут утилизированы. Вероятно, такая же судьба ждёт электровозы серии «ЧС», используемые РЖД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Мнение: Израильский канал

04.04 / Мнение: Сколько надо сберегать, переводы от мошенников и триллионный долг за коммуналку

13.10 / Эксперт: Для Москвы Бабарико более предпочтительная фигура, чем Лукашенко

13.04 / На Карибских островах проснулся спавший 40 лет вулкан

14.01 / У сторонника Трампа изъяли азбуку Морзе

25.09 / Об одиночестве человека можно узнать по его манере говорить

12.07 / Мнение: О разгадке гибели группы Дятлова

24.07 / Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения

22.09 / Наталья Водянова поделилась первыми фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

15.07 / Первая мРНК-вакцина против COVID-19 хорошо переносится и вызывает выработку антител

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика