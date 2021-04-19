Мнение: БПЛА “Ланцет-3”

Репортаж Рогаткина о "Ланцете" с демонстрацией кадров боевого применения в Сирии, где "Ланцет" испытывали на различных боевиках.

Из интересного, возможность использовать "Ланцет" против БПЛА противника https://twitter.com/AceJaceu/status/1383840485215592458, в частности, против турецких "Байрактаров" и их аналогов из зарубежных стран. В принципе, напрашивающаяся идея, с учетом трудностей с насыщением войск на тактическом уровне системами РЭБ и ПВО эффективными против малых и средних БПЛА. В будущем, все это может вылиться в использование роя небольших дронов, для насыщения воздушного пространства малоразмерными средствами поражения БПЛА противника.

В общем. отставание в ударных дронах постепенно ликвидируется.

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