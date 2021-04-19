В Эстонии предложили запретить въезд россиянам в ЕС

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил прекратить выдачу виз россиянам в Евросоюз.

«Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах», – цитирует сообщение политика в Twitter РИА «Новости». Он также напомнил, что до того момента, как Крым воссоединился с Россией, обсуждался вопрос упрощения въезда в ЕС для россиян. «Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом», – добавил Ильвес.

Уточняется, что политик призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. Он убежден, что этот шаг необходим для безопасности Европы. При этом экс-президент отметил, что такое решение может негативно повлиять на обычных людей.

Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Сенатор Сергей Цеков заявил, что изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера эстонского парламента неуместными. Она отметила, что их можно было бы считать комичными, если бы не тот факт, что у РФ и Эстонии до сих пор нет договора о границе.

Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что РФ якобы «частично удерживает территорию республики».

В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД РФ подчеркивали, что «такая позиция (…) не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.