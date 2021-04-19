 

Совбез Белоруссии заявил о наращивании иностранного военного контингента у границы

19.04.2021, 6:22, Новости дня
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Возле белорусской госграницы отмечается наращивание международного иностранного военного контингента, сообщил заместитель госсекретаря Совбеза республики Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», – передает его слова ТАСС.

Арчаков уточнил, что только за 2020 года в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В этом году уже состоялось, либо стало известно о проведении, еще 30 учений. «То есть, если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство», – сказал замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.

Ранее начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич сообщил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.



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