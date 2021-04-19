 

Глава Евросовета предложил властям и оппозиции Грузии новое соглашение

19.04.2021, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опубликован новый план по выходу из политического кризиса, предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем властям и оппозиции Грузии.

Предложенное европейцами новое соглашение является для большинства оппозиционеров приемлемым. «Грузинская мечта» пока не объявляла о своей позиции. На воскресенье была запланирована встреча властей и оппозиции в офисе представительства Евросоюза, но она не состоялась, передает РИА «Новости».

Новое предложение содержит пять пунктов. В соответствии с первым из них в парламенте должен быть инициирован закон об амнистии участников летних протестов и задержанных по политическим мотивам. Кроме того, парламент должен повысить порог для снятия парламентского иммунитета. Второй пункт говорит об избирательной реформе, которая, в частности, предусматривает полностью пропорциональные выборы с порогом до 2% в течение двух лет. Третий пункт также касается избирательной реформы, а также направлен на то, чтобы повысить прозрачность и эффективность отбора судей. Четвертый пункт вводит новые правила распределения парламентских должностей. Пятый пункт определяет условия внеочередных парламентских выборов.

Напомним, это уже не первая попытка главы Евросовета урегулировать конфликт властей и оппозиции Грузии. Предыдущие его предложения отвергались сторонами конфликта. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» требует освобождения из тюрьмы организатора радикальных антироссийских акций протеста летом 2019 года Никанора Мелии, а также новых выборов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / Майк Пенс намерен посетить инаугурацию Джо Байдена

21.10 / Тропические циклоны начали двигаться быстрее

26.12 / Ходорковский: После тюрьмы я так и не смог вернуть себе интерес к бизнесу

14.10 / Зеленский рассказал, о чем говорил с представителями MI6 в Великобритании

24.12 / Главврач московской больницы Мясников о спецочистке трусов Навального: Помощь должна была бы заключаться в отсечении органа

08.07 / Симоньян отреагировала на запрет телеканалов RT в Литве

10.01 / Бывший британский министр – брексит перешёл в «брексивечность»

10.04 / Мнения: Эрдоган показал себя настоящим султаном

15.08 / Госэкониспекция Украины за неделю выявила нарушений на 30 млн грн

10.12 / Лавров заявил о становлении самостоятельности РФ в прошедшие 15 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика