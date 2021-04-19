Глава Евросовета предложил властям и оппозиции Грузии новое соглашение

Опубликован новый план по выходу из политического кризиса, предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем властям и оппозиции Грузии.

Предложенное европейцами новое соглашение является для большинства оппозиционеров приемлемым. «Грузинская мечта» пока не объявляла о своей позиции. На воскресенье была запланирована встреча властей и оппозиции в офисе представительства Евросоюза, но она не состоялась, передает РИА «Новости».

Новое предложение содержит пять пунктов. В соответствии с первым из них в парламенте должен быть инициирован закон об амнистии участников летних протестов и задержанных по политическим мотивам. Кроме того, парламент должен повысить порог для снятия парламентского иммунитета. Второй пункт говорит об избирательной реформе, которая, в частности, предусматривает полностью пропорциональные выборы с порогом до 2% в течение двух лет. Третий пункт также касается избирательной реформы, а также направлен на то, чтобы повысить прозрачность и эффективность отбора судей. Четвертый пункт вводит новые правила распределения парламентских должностей. Пятый пункт определяет условия внеочередных парламентских выборов.

Напомним, это уже не первая попытка главы Евросовета урегулировать конфликт властей и оппозиции Грузии. Предыдущие его предложения отвергались сторонами конфликта. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» требует освобождения из тюрьмы организатора радикальных антироссийских акций протеста летом 2019 года Никанора Мелии, а также новых выборов.