Врачи Навального лично приехали в ИК-2 в Покрове

Администрация отказалась согласовать их допуск.

Врачи Алексея Навального лично приехали в ИК-2 в Покрове, однако администрация колонии отказалась согласовать их допуск. Об этом сообщила в твиттере глава «Альянса врачей»* Анастасия Васильева.

К колонии, помимо Васильевой, приехали кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, реаниматолог Алексей Эрлих и нейрохирург Всеволод Шурхай.

«Два часа мы простояли и умоляли нас пустить. Но нет. Не пустили», — подчеркивают медики. Они также сообщили, что просили связаться с руководством ИК-2, но сотрудники колонии им отказали.

Накануне врачи Алексея Навального опубликовали письмо к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их к своему пациенту.„

Как заявили медики, Навальный «должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца».

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16 апреля стало известно, что анализ крови Навального свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья. Администрация ИК-2 Владимирской области угрожает ему принудительным кормлением. По последним данным, вес политика составляет 77 килограммов (на 15 килограммов меньше, чем до прибытия в колонию).

Навальный объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — он жаловался на сильные боли в спине и правой ноге. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки «ибупрофена» в день и не говорила, какой у него диагноз.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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