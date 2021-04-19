Мнение: Россия вышлет 20 чешских дипломатов

1. В ответ на высылку 18 российских дипломатов Россия вышлет 20 чешских. Стоит отметить, что если раньше РФ придерживалась линии зеркальных ответных мер, высылая идентичное число дипломатов, то в случае с Польшей и Чехией стали высылать с перехлестом. У поляков вместо 3-х решили выслать 5.

UPD: Кроме высылаемых дипломатов, МИД РФ потребовал от Чехии сократить численность персонала посольства в РФ до численности российских дипломатов в посольстве РФ в Чехии.

И еще.

2. КГБ Белоруссии сообщил, что задержанные участники "Операция Тишина" находятся в СИЗО и дают признательные показания. Ждем зажигательных видео, после чего начнется истерика "Вы все врете", "Это все постановка", "Их пытали", "Лукашенко совсем распоясался". КГБ сообщает, что арестованный Зянкович был связан с американскими спецслужбами и занимался подкупом белорусских офицеров с целью вовлечения в заговор с целью захвата власти и убийства Лукашенко. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Заговор и иные действия направленные на захват власти неконституционным путем".

3. В Ираке снова обстреляли авиабазу Балад, где развернуты американские ЧВКшники и подрядчики Пентагона. Огонь велся неуправляемыми ракетами (скорее всего снова пикап или грузовик с самопальными направляющими). Ранены 2 человека. С высокой долей вероятности аффилированные с Ираном группировки передают гегемону очередной привет.

Как уточняют курдские источники, было выпущено до 6 ракет, две из которых упала возле кафетерия на базе, вызвав пожар и порчу различного имущества. Остальные дали недолет или перелет.

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