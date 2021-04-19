 

Гимнастка Арина Аверина победила на этапе Кубка мира в Ташкенте

19.04.2021, 5:28, Новости дня
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Россиянка Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом и булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, в упражнениях с мячом в финале она показала результат 28,40 балла. Второй стала ее сестра Дина Аверина (28,15).

Замкнула тройку лучших Алина Горносько (25,10). В упражнениях с булавами Арина Аверина набрала 28,65 балла, Дина Аверина (28,15) также заняла второе место, Горносько (26,55) – третье, передает РИА «Новости».

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем с результатом 27,75 балла. Второе место заняла итальянка София Раффаэли (25,40), белоруска Анастасия Салос (24,70) стала бронзовым призером соревнований. Арина Аверина (23,95) заняла четвертое место.

В упражнениях с лентой Дина Аверина (21,50) выиграла бронзу. Победила Горносько (22,75), Раффаэли (22,10) – вторая.

Этап Кубка мира в Ташкенте проходит с 16 по 18 апреля. В первые два дня разыгрывались медали в личном и групповом многоборье. В воскресенье определялись победительницы в отдельных упражнениях. Россиянки Арина и Дина Аверины выиграли три золотые медали из четырех в заключительный день этапа, передает ТАСС.

В прошлом году Арина Аверина завоевала золотые медали в четырех видах программы на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту.



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