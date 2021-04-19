 

Наркоманка напала с ножом на девятилетнего сына в Петербурге

19.04.2021, 5:28, Новости дня
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Девятилетний ребенок передан медикам с ножевым ранением руки, его мать доставлена в полицию, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию сообщили, о криках в квартире дома 55/5 по Южному шоссе. Когда правоохранители прибыли на вызов, в квартире были «48-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки», передает РИА «Новости».

Сообщается, что между хозяйкой квартиры и ее дочерью произошла драка из-за наркозависимости девушки. Ее мать «выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь». Когда женщина вернулась, то увидела, что ее дочь держит нож, а у внука – «резаная рана руки». Жизнь ребенка находится вне опасности, «полицейские задержали агрессивную женщину» и после медосвидетельствования доставили в отдел полиции.



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