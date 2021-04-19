В Англии предупредили об опасности парацетамола

Национальная служба здравоохранения Англии предупреждает, что даже небольшая передозировка парацетамолом может вызвать неприятные побочные реакции.

Express со ссылкой на данные ведомства пишет, что чаще всего симптомами передозировки оказываются тошнота и рвота. Такие симптомы обычно появляются через несколько часов после гепатотоксической дозы. Гепатотоксическая доза может привести к повреждению печени. Также передозировка грозит сонливостью, желтухой и болью в правой верхней части живота.

Отметим, что врачи из университета Наварры назвали парацетамол идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, передает РИА «Новости».

Напомним, медики предупреждали, что появившаяся во время пандемии привычка людей пить жаропонижающие препараты «просто так», например, чтобы подстраховаться перед измерением температуры на работе или в аэропорту, может обернуться серьезными проблемами для здоровья.