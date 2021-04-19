Bloomberg: Путин искушает судьбу

16.04.2021

ФОТО: BLOOMBERG

Кремль принимает решения, которые могут дорого ему стоить.

В политике, как и в спорте, некоторые ошибки можно исправить или искупить. Но не все. И это касается даже самых жестких правителей. Возникая из-за высокомерия или неправильной оценки ситуации, промахов обычно становится больше со старением режима. А последствия могут быть непредсказуемы.

Наступил ли для Владимира Путина момент, когда он открывается для невынужденных ошибок, угрожающих его власти? Об этом пишет Bloomberg (перевод — unian.net).

После более чем двух десятилетий его правления РФ вступила в более темную, более репрессивную фазу. Скачок популярности Путина после аннексии Крыма в 2014 году уже испарился. А меры для усиления его легитимности теперь включают все большую нетерпимость к любому проявлению несогласия. Последние решения разоблачают его паранойю. А сам Путин становится все более изолированным, отгороженным от недовольных голосов.

Как гласит история, в такие моменты автократические режимы идут на большой риск или встревают в слишком много сражений одновременно. В исследовании перехода к демократии с 1800 года политолог Дэниел Трейсмен из Калифорнийского университета обнаружил, что в двух третях случаев действующие правители не выбирают изменения. Они совершают ошибки, которые к ним приводят.

“Для Кремля массивное стягивание войск к границам Украины, которое намекает на начало войны, или заключение самого заметного критика путинской системы и доведение его до голодовки могут стать как раз такими просчетами”, – говорится в статье.

Долговременный конфликт и мученик будут иметь серьезный эффект. Это уже слишком даже для президента, который держится за власть дольше Иосифа Сталина. Конечно, контекст имеет значение. Арест оппозиционера Алексея Навального в январе спровоцировал крупнейшие уличные протесты в РФ за много лет. И не потому, что он популярная личность, а из-за того, как с ним поступили. А фильм Навального о роскошном поместье Путина на морском побережье, несмотря на все возражения Кремля, гальванизировал накопившееся недовольство падением стандартов жизни и коррупцией. Простые жители РФ сильно пострадали от обвала рубля и роста цен. А реальные доходы населения сильно сократились. Помощь в связи с пандемией COVID-19 была мизерной.

Никакие ошибки не обязательно ведут к концу. Российские политические и экономические элиты хорошо закрепились. А массовое неповиновение россиян маловероятно. Разумное макроэкономическое управление дало стабильность, хотя и без инноваций или значительного роста. РФ пережила потрясение 2020 года лучше, чем некоторые другие страны. Возможно, Путину сойдет с рук то, что внешне кажется рискованной провокацией. Хотя так будет лишь до поры до времени.

Для примера можно рассмотреть ситуацию с Навальным. Кремль отрицает какую-либо причастность к его отравлению, из-за которого он лечился в Берлине. Но его заключение сразу после возвращения может быть грубой ошибкой в долгосрочной перспективе. Россияне действительно неоднозначно относятся к антикоррупционному активисту. Опрос “Левада Центра” показал, что примерно половина опрошенных считает, что его заключение оправдано. Но более 80% знают о деле Навального. Он смог организовать массовые протесты по всей стране не “за” себя самого, а против правительства.

Теперь у соратников Навального больше возможностей. И они планируют новые общенациональные протесты, как только 500 тысяч человек подтвердят свою готовность принять участие. По состоянию на среду у них было более 430 тысяч подписей. Голодовка Навального, ставшая отчаянным проявлением неповиновения, может спровоцировать нечто более глубокое. Неудивительно, что государство хочет начать кормить его принудительно. Москва постоянно пыталась выставить Навального преступником. Но теперь он будет казаться россиянам более симпатичным и человечным, как это произошло после голодовки узников-республиканцев в Северной Ирландии в 1981 году.

Предыдущих диссидентов безнаказанно заставляли замолчать. Но сделать это стало труднее в эру социальных сетей, в которых ежедневно появляются обновленные данные об ухудшении здоровья Навального. Побывав в колонии на этой неделе, его жена рассказала, что оппозиционер, рост которого больше 180 сантиметров, весит всего 76 килограммов. Иногда ему трудно говорить.

Из-за усиления напряжения на востоке Украины Кремль может столкнуться с еще большими международными санкциями. И при этом такой поддержки дома, как в 2014 году, не будет. Стычки на передовой участились. А в прошлом месяце Москва устроила военные учения в оккупированном Крыму. Москва и Киев обвиняют друг друга в усилении напряжения. Но российская риторика кишит угрозами. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что РФ отправила к украинской границе две армии и три воздушно-десантных формирования в ответ якобы на “угрозы” со стороны НАТО.

Пока не известно, каков мотив Кремля. Он хочет испытать решимость президента Джо Байдена или раздробленной Европы? А может отправить предупреждение правительству Украины или просто отвлечь от проблем дома? Но это доказывает, что Москва с поддержкой хорошо финансируемой армии готова действовать в одностороннем порядке, даже если это еще больше оттолкнет Киев в сторону Запада.

Но в отличие от напряжения вокруг Тайваня, Украина отделяет тех, кто считает, что Москва играет мускулами и требует уважения, от тех, кто видит реальную подготовку к войне. Найджел Голд-Дэвис из Международного института стратегических исследований считает, что на самом деле РФ может делать и одно, и другое.

“Никто же не бряцает оружием, потому что ему нравится звук. Это делают тогда, когда существует латентная возможность реального применения оружия”, – сказал эксперт.

Выводы Трейсмана предполагают, что ошибки автократов провоцируют факторы, которые были “спящими” до этого. Так было в случае Фолклендской войны, потопившей режим Леопольдо Галтьери в Аргентине, и плебисцита, покончившего с режимом Августо Пиночета в Чили. Проблема в том, что катастрофические промахи трудно отличить от всех остальных на ходу. По словам Трейсмана, важнейшие ошибки автократов лучше всего определяются “задним числом”.

Скорее всего, так будет и с Путиным. Пока что даже закостенелая система может работать дальше благодаря различным репрессиям. Но ему лучше быть внимательным, чтобы не попасть в ловушку.