Мнение: Об украинском следе в чешских взрывах на складах боеприпасов

Обстановка вокруг загадочных взрывов на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году сгущается, коли дело дошло до взаимных изгнаний дипломатов и призыва вообще запретить россиянам въезд в ЕС, невзирая на личности. А вот туман вокруг этих драматических событий 7-летней давности, которые в прямом и переносном смысле потрясли всю Чешскую республику, начинает рассеиваться. В деле появилась #Украина.

И кто бы сомневался…

Если совсем кратко, то два взрыва складов боеприпасов произошли вблизи чешской деревни Врбетице, округ Злин, 16 октября и 3 декабря 2014 года. Первоначально всему виной называли халатность сотрудников частной военной компании Imex Group, которая официально торгует оружием (тогда её озвучил тот же самый Андрей Бабиш, который теперь во всём яро винит Россию). Но вот, без малого семь лет спустя Служба безопасности и информации Чехии сообщила, что ко взрывам причастны два агента ГРУ из в/ч 29155, хорошо известные по «отравлению» в Солсбери: Анатолий Чепига и Александр Мышкин, a.k.a. «Руслан Боширов» и «Александр Петров».

Что вполне закономерно. Кому же ещё взрывать склады с боеприпасами, как не киллерам-отравителям ГРУ, один из которых – общевойсковой командир, участник войны в Чечне, а другой специалист по гипербарической медицине (эта отрасль занимается предотвращением и лечением кессонной болезни у подводников и водолазов)! Российские разведчики – на все руки мастера, известно же и ежу…

Если посмотреть непредвзято, белые нитки во всей этой истории, от которой радостно повизгивают некоторые особо одарённые россияне, видны невооружённым взглядом. Но чтобы они (нитки, а не визги) были прочнее, появилась элегантная версия мотивов России, увязывающая воедино взрывы и Украину. Оказывается, российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Он объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался болгарскому предпринимателю Эмилиану Гебреву, который должен был переправить их на склады украинской Нацгвардии. За что его в 2015 году попытались отравить… те же Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян – обоих уже известных фигурантов и их непосредственного руководителя из в/ч 29155 МО РФ – в попытке отравления предпринимателя, который связал покушение на него также с поставками оружия украинским военным.

В общем, других киллеров у нас для вас – или, точнее, у них (кто бы за этим ни стоял) для общественного мнения – нет. Экономия на финансировании армии до добра не доводит, ага.

Строго говоря, о том, что Анатолий Чепига посещал Прагу в октябре 2014 года, было известно давно: расследователи Bellingcat нашли в аккаунте «Руслана Боширова» на Фейсбуке фотографию из центра Праги, датированную 11 октября 2014 года. Британский таблоид The Daily Mail утверждал, что Анатолий Чепига завёл фейсбук и выложил это фото после того, как познакомился в пражском кафе с гарной дівчиной из Украины и захотел добавить её в друзья (по словам журналистов, все эти пикантные подробности они узнали от неё самой). Чуть позже выяснилось, что и Александра Мишкина засекли в Праге в то же время. Но тогда их визит связали со слежкой за Сергеем Скрипалём, экс-полковником ГРУ и британским агентом, которого в 2018 году эти же двое якобы пытались отравить в Солсбери: в октябре 2014-го он рассказывал чешским контрразведчикам… как обнаруживать и вычислять «агентов ГРУ».

Короче, Джеймс Бонд отдыхает. Он, во всяком случае, в перерывах между побиванием плохих парней, организацией диверсий и соблазнением томных красавиц вести страничку в соцсетях уже не успевал. А вот чепиги-мишкины, мастера широкого профиля, ухитряются делать всё и сразу. Может быть, и в ЖЖ пописывают…

И всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ведь по большому счёту, #Кремль добился своего: теперь для обвинения России в причастности к любому преступлению на планете уже не нужно не то, что минимальных доказательств, но даже и элементарной логики. Достаточно простого заявления, что в руках у следствия скопилось «достаточно информации, указывающей на причастность российских спецслужб». Ну а страдать от очередного витка холодной войны будут уже все россияне без разбору.

За что боролись, на то и напоролись?

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