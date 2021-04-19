Глава дипломатии ЕС Боррель указал властям России на решение ЕСПЧ по Навальному

и призвал допустить врачей к политику.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель обратился к правительству РФ с призывом допустить в исправительную колонию к Алексею Навальному его лечащих врачей.

«Мы призываем власти РФ срочно предоставить ему [Навальному] доступ к профессиональным медикам, которым он доверяет. Российские власти ответственны за безопасность и здоровье г-на Навального в исправительной колонии, и мы считаем, что они должны отчитываться за это», — сказано в заявлении Борелля.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что еще во время визита в Москву в феврале призывал освободить Навального без дополнительных условий, так как содружество считает преследование политика политическим. В Брюсселе подчеркнули, что наказание Навального противоречит международным обязательствам Москвы по соблюдению прав человека.

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«Мы также ожидаем, что РФ выполнит обязательства, возложенные на нее Европейской конвенцией о правах человека, включая обеспечительные меры Европейского суда по правам человека», — отметил Боррель.

17 февраля ЕСПЧ потребовал незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым», а Мосгорсуд заявил, что ЕСПЧ «не является вышестоящим судом для судебной системы» РФ и якобы не имеет право давать судам «какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов», а утверждения об опасности для здоровья Навального «являются голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов, носящими предположительный характер».

В администрации президента США также указали, что власти РФ «заплатят», «если Навальный умрет» в колонии. К заявлениям США и ЕС присоединился и МИД Великобритании.

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16 апреля стало известно, что анализ крови Навального свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья. Администрация ИК-2 Владимирской области угрожает ему принудительным кормлением. По последним данным, вес политика составляет 77 килограммов (на 15 килограммов меньше, чем до прибытия в колонию). Администрация колонии отказалась пустить врачей Навального к пациенту. С призывом оказать политику помощь уже выступили региональные депутаты РФ, всемирно известные деятели культуры, глава Немецкого общества кардиологов и другие.

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