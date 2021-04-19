Власти Чехии пообещали рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.

В интервью газете «Лидове новины» он уточнил, что чешское правительство 19 апреля изучит материалы дела, собранные Службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

«Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены», – передает слова Бабиша «Интерфакс».

Премьер пообещал, что после этого рассекреченные документы будут доступны для ознакомления. Он уточнил, что уже проинформировал союзников в Евросоюзе и уведомил председателя Евросовета Шарля Мишеля о решении выслать из Чехии российских дипломатов.

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная»: едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно».

Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.