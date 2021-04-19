Предсказан рост стоимости нефти до 74 долларов

У стран почти иссякли запасы нефти, которые скопились из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства.

Bloomberg сообщает, что в феврале запасы в развитых экономиках мира были выше среднего показателя 2015–2019 годов на 57 млн баррелей, хотя еще в июле избыток составлял 249 млн баррелей. За последние месяцы запасы сократились еще сильнее, спрос на нефть растет. Больше всего запасов сейчас у Китая, а вот в США показатель почти вернулся к докризисному уровню. На Восточном побережье США запасы нефти на прошлой неделе достигли 30-летнего минимума. За две недели запасы нефти в танкерах упали на 27% – до 50,7 млн баррелей. Bloomberg полагает, что во второй половине 2021 года стоимость нефти может вырасти до 74 долларов за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года говорится, что негативное воздействие пандемии COVID-19 на мировое потребление нефти может сохраняться до 2023-2024 года. При этом пик спроса на нефть, возможно, будет преодолен раньше 2030-3035 годов.