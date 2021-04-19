 

Предсказан рост стоимости нефти до 74 долларов

19.04.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У стран почти иссякли запасы нефти, которые скопились из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства.

Bloomberg сообщает, что в феврале запасы в развитых экономиках мира были выше среднего показателя 2015–2019 годов на 57 млн баррелей, хотя еще в июле избыток составлял 249 млн баррелей. За последние месяцы запасы сократились еще сильнее, спрос на нефть растет. Больше всего запасов сейчас у Китая, а вот в США показатель почти вернулся к докризисному уровню. На Восточном побережье США запасы нефти на прошлой неделе достигли 30-летнего минимума. За две недели запасы нефти в танкерах упали на 27% – до 50,7 млн баррелей. Bloomberg полагает, что во второй половине 2021 года стоимость нефти может вырасти до 74 долларов за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года говорится, что негативное воздействие пандемии COVID-19 на мировое потребление нефти может сохраняться до 2023-2024 года. При этом пик спроса на нефть, возможно, будет преодолен раньше 2030-3035 годов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Новый Renault Duster вышел в продажу в России

04.02 / Ученые обнаружили антропогенный фактор в миграции животных

29.03 / Москвичам пообещали «коралловый» апрель

25.02 / Daily Mail – в Японии профилактикой самоубийств займётся министр одиночества

23.02 / В Израиле создали искусственный интеллект, способный выдвигать научные гипотезы

14.07 / Макрон подтвердил свой визит в Киев – посол Франции в Украине

13.11 / Путин потребовал увеличить число рабочих мест для инвалидов

20.09 / Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

04.11 / Штаб Трампа попросил денег для защиты выборов в США

27.06 / В Киеве мужчина залез на крышу поезда и загорелся, очевидцы сняли видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика