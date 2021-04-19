 

Жестокость с претензией на духовность – Личное мнение

19.04.2021, 4:08, Разное
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Вчера по улицам Сочи водили слонов. Зрелище — душераздирающее. В прямом смысле слова.

Толпа довольных невежд фотографировала слониху с разодранными до мяса щеками.


Фото: Артём Гусятинский, КП

Таким варварским образом Россия отметила Всемирный день цирка.

Варварство — а по-другому я это действо назвать никак не могу — поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова. 

Вроде, образованная женщина, моя ровесница, а с гордостью несёт такую дичь.

  Пожалуй, процитирую:

Отечественная школа циркового искусства по общему признанию экспертов и зрителей является одной из лучших в мире, она узнаваема своей уникальностью и неповторимостью.  

Вот что у вас в башке, Оль?


Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: РИА

Вы что поддерживаете? За что врубаетесь? За издевательства над животными? За варварские традиции, которые весь цивилизованный мир давно презирает?

Раньше были, так называемые, цирки уродов, в которых публика потешалась над людьми с ограниченными возможностями. Зеваки покупали билеты на представления, диву давались, смеялись. Это — варварство.

Надеюсь, это вы, Оля, понимаете?

А про гладиаторские бои в Древнем Риме слышали? Тоже варварство. Необразованная, некультурная толпа, затаив дыхание, смотрела, как люди на арене убивают друг друга. Одни люди погибали. Другие их убивали, чтобы выжить. А третьи улюлюкали и ржали, наблюдая за этим с трибун.

Но то — древние римляне. Дичайшие, Оля, люди.

Они и слонов использовали в своих Пунических войнах в хрен знает каком году до нашей эры. Они — рабовладельцы, и гладиаторы у них на арене бились насмерть. К ним нет вопросов.  

А вот к вам, дорогая Оля — министр культуры РФ, — вопросы у меня есть.

Вы понимаете, что эксплуатация животных с целью увеселения толпы — это варварство? Отдаёте себе в этом отчёт или никогда об этом не задумывались?  

Если второе, то задуматься необходимо. Я вам в этом помогу.

  Возьмём слонов. Интереснейшие животные. Я их не просто обожаю, но ещё и очень уважаю.   Есть за что уважать.

В природе слоны живут семьями. Защищают друг друга. Способность слонов чувствовать боль, а также горе, радость и счастье, сопоставимы с человеческими. А, может, и выше. У них — великолепная память.

  В природе слоны проходят по 50 километров в день. Опять же — идут семьёй, защищая малышей.

А у нас слоны проезжают сотни километров в день вот в таких условиях:


Фото: Соцсети

Стоя. В духоте. Не имея возможности повернуться. И так — много часов.

Представьте себя на их месте. Смогли бы?


Фото: Соцсети

Вот как фотографию слева прокомментировал Эдгар Запашный, который зарабатывает на представлениях с участием животных:

И вот такой слон-дурак решил развернуться в фуре, и кто-то сфотографировал его вот в такой нелепой позе. Сидит слон в фуре. Ну, мне, кроме как пожалеть, и сказать, что простите, дорогой слон, вы — дурачок, раз решили развернуться в фуре, больше нечего… Ну, бывают и среди животных глупые. Глупые, которые решили развернуться зачем-то в фуре. Поэтому я во всём это вижу очередную травлю.

 Если кто-то в семье слонов умирает, его оплакивают. В прямом смысле слова. Слоны стоят над трупом ушедшего члена семьи, плачут, подолгу не уходят.

  Слониха может, вообще, не сдвинуться с места, если умрёт малыш. Будет стоять, пока сама не умрёт.

Беременность слонихи длится два года. Кормит — лет до трёх. Девочки-слонихи остаются возле матери до конца её дней.

Оля, вы ещё здесь? Следите за мыслью?  

Вопрос: разве можно этих высокоорганизованных, очень социальных животных выгонять на арену на потеху тупой толпы?  

Разве с ними так можно?


Фото: Соцсети  

Оля, вы — мать. Вы, как мать, хотели бы испытывать те чувства, что испытывает слониха на фото слева, или те, что испытывает та, что на фото справа, у которой отобрали детей?

В цирках у слонихи отбирают малышей почти сразу. Дальше их ждёт вот это:


Фото: Соцсети

Так слонят, отлучив от матери, учат послушанию.   Называется такая безумная жестокость дрессировкой.

Цирки — это варварство. Цирки с участием животных в России необходимо запретить. Я об этом говорю уже давно, но меня пока не слышат.

Даже министр культуры — женщина, мать — поддерживает это варварство.  

Я понимаю, дикие древние римляне развлекали себя варварскими представлениями. Доразвлекались так, что империя пала.

Но когда министр России — страны с претензией на мировой духовный центр, где скрепы крепки, а духовность зашкаливающе высокодуховна — несёт такую дичь, мне остаётся только за голову схватиться.  

Оля — вы министр культуры или бескультурья? Вы в массы что несёте: культуру или невежество? Алё!  

Поддерживать цирки с участием животных — это невежество, это варварство, это дикость.

  А теперь обращаюсь к вам, мои хорошие.  

Как сказал глава глава Росгорцирка Сергей Беляков, Россия занимает первое место в мире по количеству стационарных цирков.

Это — его гордость, а всем нам — позор.

Пожалуйста, не ходите ни на какие представления с участием животных. Покупая билет в цирк, вы голосуете рублём за мучения животных. Пока вы за это платите, животные будут страдать, а Запашные и иже с ним рассекать по столице на чудесах немецкого автопрома.

Пожалуйста, когда вы едете в какой-нибудь Таиланд, не ходите пялиться на слонов, кататься на них и их купать. Туристы моют несчастных животных по сто раз на день, стирая их кожу до дыр, а подонки на этом зарабатывают, говоря, что они слонов спасли и устроили им тут заповедник.

  Это не заповедник. Это — пыточная, как, впрочем, пыточной я считаю любые представления с участием животных: цирки, дельфинарии, зоопарки любого рода.

  Те, кто говорят, что так они спасают животных, что животным у них хорошо, врут.

Те, кто по-настоящему спасают животных, делают это без материальной для себя выгоды. Все остальные тупо зарабатывают на страданиях животных.

Вы-то хоть в этом не участвуйте.

Договорились?

Источник: Лена Миро



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