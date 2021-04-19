 

Мнение: Почему к Навальному не пускают врачей?

19.04.2021, 4:02, Разное
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Кто-нибудь может объяснить, в чем сакральный смысл упорного блокирования  допуска к Навальному врачей?  Не абы каких врачей, а тех, кому доверят Навальный?

Вон уже и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель обратился к правительству России с призывом допустить в исправительную колонию к Алексею Навальному его лечащих врачей. Дословно: «Мы призываем власти России срочно предоставить ему [Навальному] доступ к профессиональным медикам, которым он доверяет».

Но приехавших сегодня в Покровку врачей, которым Навальный доверяет, в колонию не пустили.

Права Юлия Латынина, которая написала:    «Пустить врачей к Навальному просят 78 мировых знаменитостей, включая Джоан Роулинг и пятерых Нобелевских лауреатов по литературе. Пустить к Навальному врачей призвал ЕС, The New York Times и The Washington Post. Да и сам Навальный, голодая, не просит чрезмерного. Он не требует отставки Путина или пересмотра собственного срока. Он просит всего лишь допустить к себе врачей, на что имеет право по закону.

Поведение Путина выглядит до странности контрпродуктивно. Ведь это в интересах Кремля — убрать Навального с первых полос газет, а именно недопуск к нему врачей и делает его сейчас одной из главных не только российских, но и международных новостей. Чтобы убрать Навального из новостей, достаточно допустить к нему врача…» (отсюда).

Но к Навальному упорно не пускают врачей, которым он доверяет. И у меня нет ни единой версии, в чем причина этого упорства? Может, опасаются, что врачи, которым доверяет Навальный,  могут вскрыть что-то такой, чего нам знать не положено?

Источник: Ирек Муртазин



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