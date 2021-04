«Это казнь без приговора»

Что значат показатели крови Алексея Навального. Анализирует известный врач- невролог Майкл Мирер.

В воскресенье лечащие врачи Навального — Ярослав Ашихмин, Алексей Эрлих, Алексей Кащеев и Анастасия Васильева попытались попасть к своему пациенту. Они приехали в Покров и провели несколько часов перед запертыми воротами ИК-2. К Навальному их не пустили.. Поездка Ашихмина и его товарищей проходила максимально скромно, без всякой шумихи. Им надо было человека спасти, а не крик поднимать. Соответствующие просьбы, по всем инстанциям, без шума, также подала Юлия Навальная.

Параллельно письмо с просьбой пустить врачей к Навальному подписали 78 мировых знаменитостей, включая Джоан Роулинг и пятерых Нобелевских лауреатов по литературе. Пустить к Навальному врачей призвал ЕС, The New York Times и The Washington Post. Да и сам Навальный, голодая, не просит чрезмерного. Он не требует отставки Путина или пересмотра собственного срока. Он просит всего лишь допустить к себе врачей, на что имеет право по закону.

Поведение Путина выглядит до странности контрпродуктивно. Ведь это в интересах Кремля — убрать Навального с первых полос газет, а именно недопуск к нему врачей и делает его сейчас одной из главных не только российских, но и международных новостей. Чтобы убрать Навального из новостей, достаточно допустить к нему врача. Чтобы сорвать объявленный Волковым митинг, достаточно допустить к Навальному врача. К тому же если Путин собирается использовать Навального для торга с Западом, то надо, чтобы предмет торга был жив. А он может умереть в любой момент.

О том, что значат цифры в анализах Навального с медицинской точки зрения, мы поговорили с американским врачом-неврологом Майклом Мирером, заведущим детской неврологией в одном из госпиталей Флориды.

Фото: инстаграм Алексея Навального

— У Навального в анализах, которые взяты в тюремной больничке, написано: калий — 7, 1 ммоль/л. Майкл, что значит калий — 7,1?

— Есть такая вещь, как натрий-калиевый насос. Клетка постоянно загоняет калий внутрь, а натрий идет наружу. Если калия много снаружи, значит, насос не работает, и баланс нарушен. Для работы сердца этот баланс абсолютно критичный. Повышенное содержание калия в крови, то есть вне клеточной мембраны, в любой момент может привести к фатальной аритмии. Напомню, что

„

введение большой дозы калия вызывает остановку сердца в систоле и используется в американских тюрьмах для приведения в действие смертных приговоров.

— Что бы вы, как врач, сделали, если бы к вам из лаборатории поступили анализы пациента, и в них — калий — 7,1?

— Любой калий, который выше 6, вернется назад из лаборатории с красной пометкой critical value. Прежде всего этот анализ будет сразу повторен, чтобы убедиться, что это не ошибка.

— ОК, повторили (что в случае Навального сделано не было). И калий — 7. Что делать?

— Во-первых, такой больной должен находиться на постоянном кардимониторинге. Он должен быть подключен к телеметрии, и медсестра 24 часа должна наблюдать его состояние. Малейший писк — все бегут. Во-вторых, сразу начинается treatment of acute hyperkalemia. Таким больным сразу вводят хлористый кальций и магнезию.

— Что может быть причиной такого состояния?

— Это может быть множество причин, включая диабет, которого, очевидно, у Навального нет. Одной из причин повышенного содержания калия в крови могут быть нарушения сердечной деятельности после отравления фосфороорганическими веществами. В PubMed висит статья на эту тему. Конечно, это может быть потому, что он голодает. Еще одна частая причина — обезвоживание, скорее всего, он не очень много пьет.

— Насколько опасно состояние Навального?

— Еще раз: если у него калий выше шести, это critical result. Он имеет все шансы критической аритмии, кстати, это сегодня во всех наших американских новостях. Это действительно опасно, можно умереть, как к бабке не ходи.

„

Это острое угрожающее жизни состояние. Независимо от причины, он должен находиться в хорошо оборудованной врачебной палате на круглосуточном кардиомониторинге под присмотром опытных врачей,

желательно кардиологов. Иначе это подпадает под категорию неоказания помощи. Это то, за что в РФ судят: если выяснилось, что человеку не была оказана помощь.

Юлия Латынина

