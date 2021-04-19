Названа стоимость создания российской орбитальной станции

Россия готова активно финансировать проект создания независимой орбитальной станции до 2030 года, ее стоимость может составлять 6 млрд долларов.

«Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования – до 2030 года», – рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, новая станция может стоить 5-6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции.

Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что РФ придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.