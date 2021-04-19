 

Немцам не понравилось требование украинского посла

19.04.2021, 3:40, Новости дня
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Немецкие читатели ответили на слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который в интервью изданию Welt am Sonntag потребовал от Германии добиться вступления его страны в НАТО.

«У нас никакой особой ответственности нет… Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – сообщил читатель Paul S.

По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости».

Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении.

Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.



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